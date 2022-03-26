Контратаки и результативные ракетные удары: ВСУ проводят статическую оборонительную операцию

Вооруженные Силы Украины проводят стратегическую оборонительную операцию. В некоторых городах они атакуют оккупантов.

Об этом 26 марта рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что ВСУ наносят противнику ракетные и артиллерийские удары.

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"Удары очень результативные. Ориентировочные потери противника на сегодняшние сутки составляют более 16 тысяч 400 человек", – сказал Арестович.

Контрнаступление на Киевщине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал 25 марта, что ВСУ провели контрнаступление в Киевской области. Военным удалось освободить некоторые населенные пункты. Данилов сказал, что удалось стабилизировать ситуацию на Киевщине.

Это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть ныне освобожденные населенные пункты на территории Киевской области,

– отметил секретарь СНБО.

Арестович о ситуации на фронте: смотрите видео