Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу France 2.

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Сейчас Россия пытается контратаковать, но бесполезно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом, — сказал Зеленский.

Президент признал: ВСУ продвигаются не так быстро, "как ожидалось и как хотелось бы". И предостерег, что "время сыграет в пользу России", "если помощь Украине будет прервана".

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