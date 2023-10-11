Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу France 2.

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Сейчас Россия пытается контратаковать, но бесполезно, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом, — сказал Зеленский.

Президент признал: ВСУ продвигаются не так быстро, "как ожидалось и как хотелось бы". И предостерег, что "время сыграет в пользу России", "если помощь Украине будет прервана".

Россия пытается возобновить наступление на Востоке: главное

  • Вчера, 10 октября, в ВСУ сообщили, что на Восточном фронте россияне перешли в активное наступление.
  • В частности, захватчики активизировали штурмы на Авдеевском направлении. С утра враг наносил массированные удары по Авдеевке.
  • В сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отразили все атаки и не допустили потерь рубежей и позиций.
  • В Институте изучения войны считают, что усиление штурмов у Авдеевки – это попытки оттянуть Силы обороны от Роботиного.