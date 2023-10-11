Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу France 2.
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На цей момент Росія намагається контратакувати, але марно, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком,
– сказав Зеленський.
Президент визнав: ЗСУ просуваються не так швидко, "як очікувалося і як хотілося б". І застеріг, що "час зіграє на користь" Росії, "якщо допомога Україні буде перервана".
Росія намагається відновити наступ на Сході: головне
- Вчора, 10 жовтня, у ЗСУ повідомили, що на Східному фронті росіяни перейшли в активний наступ.
- Зокрема, загарбники активізували штурми на Авдіївському напрямку. Від ранку ворог завдавав масованих ударів по Авдіївці.
- У зведенні Генштаб повідомив що ЗСУ відбили всі атаки та не допустили втрат рубежів й позицій.
- В Інституту вивчення війни вважають, що посилення штурмів біля Авдіївки – це спроби відтягнути Сили оборони від Роботиного.