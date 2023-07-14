Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Иевлев – боец ВСУ. Он назвал две главные составляющие, благодаря которым украинским военным удается добиться немалого успеха.
К теме В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы
Украинская разведка работает мощно
Недавно в русской армии произошли перемены. Валерий Герасимов уволил генерала-майора Ивана Попова, руководящего 58-й армией. Причиной отставки стало отчет об успешной украинской контрбатарейной борьбе.
Он жаловался, что его подразделениям на Запорожском направлении не хватает станции артиллерийской разведки и эффективной работы их артиллерии. А россияне несут потери от украинской артиллерии.
В мире существует миф о крутой разведке России, ФСБ, я могу заверить, что наша разведка работает в 300 раз лучше, чем их. Разведка находит их установки, и через полтора месяца наша "арта" очень проредила артиллерию врага.
– подчеркнул Евгений Иевлев.
Тем более украинским воинам есть из чего стрелять, хотя запасы боеприпасов очевидно меньше. Впрочем оккупанты не жалеют своих снарядов и стреляют куда-нибудь.
Главные составляющие успеха
За последнюю неделю плотность обстрелов со стороны россиян действительно упала. На это повлияли два основных фактора:
- качественная работа украинских артиллеристов;
- качественная работа украинской разведки, которая находит местонахождение артиллерии врага.
"Их минометчики могут выпустить 10 снарядов и ни один не попал в цель. Наш минометчик может настраиваться четыре часа. Но он выпустит 3 снаряда и 3 снаряда попадут в цель", – заметил военный.
Поэтому за последний месяц контрбатарейная война с украинской стороны дает очень много результатов. Работа в комплексе помогает эффективно уничтожать врагов.
Военный рассказал о контрбатарейной борьбе ВСУ: смотреть видео
Ситуация в Запорожском направлении: последние новости
- Во временно оккупированном Токмаке 13 июля украинские военные уничтожили вражеский завод. Ликвидировали при этом удалось не менее 200 врагов. Кроме того, удалось попасть на концерт Кобзона и так называемому "коменданта города".
- Тем временем ближе познакомиться с ракетами Storm Shadow удалось оккупантам в Бердянске. Из гостиницы "Дюна", где было попадание, вывозили тела уничтоженных россиян. Среди мертвых – и заместитель руководителя южного округа оккупантов.
- В Мелитополе российские оккупанты все больше готовятся до прихода украинских войск. Туда свозят дополнительные подразделения. Но, кроме того, роют братские могилы и открывают крематории.