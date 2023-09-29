Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, отметив, что сейчас их расконсервируют.

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"Расконсервируют все средства, которые только возможно. Средства выпуска первой половины 20 века тоже есть на линии фронта. Все, что есть, Россия достает", – сказал заместитель командира тактической группы "Азов".

Важность контрбатарейной борьбы

Война – это, в частности, оперативные приёмы в формате шахмат. Когда совершаются те или иные действия, они сопровождаются артиллерийским огнем. А именно – подготовкой артиллерии, сопровождением штурмовых действий артиллерией и работой в контрбатарейной борьбе.

Это происходит непосредственно тогда, когда украинские подразделения двигаются вперед. ВСУ могут бить по противнику и поражать вражеские артиллерийские системы. Так наши армейцы могут продвигаться и закрепляться на тех или иных территориях.

Не даем противнику наносить поражение и останавливать наступательный потенциал. Вот это и является важным ключевым мероприятием – контрбатарейная борьба. В которой мы, в частности, сейчас наращиваем и имеем определенные успехи,

– подчеркнул Кудряшов.

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