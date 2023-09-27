Российские оккупанты активно пытаются убедить всех о невероятных потерях Вооруженных Сил. Свои же они скрывают до последнего, лишь бестолково оправдываясь.

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Очередной российский фейк

Российские СМИ начали делиться видео, на котором якобы украинский автомобиль "Казак" в Запорожской области уничтожил дрон. Однако уже классически для таких роликов, кадры имеют чрезвычайно плохое качество, что делает невозможным идентификацию транспорта. Однако в одном из моментов можно разглядеть силуэт автомобиля – он совсем не похож на "Казака".

Прежде всего, крылья над передними колесами и капот украинского бронеавтомобиля имеют совсем иную форму и размещены выше, чем у примера на видео. "Казак" имеет прямые грани, а не округлые, а также более продолговатую форму каркаса.

Сравнение автомобиля с видео и "Казака" / фото "Без Брехні"

Однако эти признаки могут указывать на видео российский бронированный автомобиль "Тигр". Качество не позволяет полностью это утверждать, однако крылья над передними колесами, форма и наклон капота служат доказательством уничтожения именно техники оккупантов.

Уничтоженный транспорт напоминает российский "Тигр" / фото "Без Брехні"

Как работает пропаганда оккупантов