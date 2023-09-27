Российские оккупанты активно пытаются убедить всех о невероятных потерях Вооруженных Сил. Свои же они скрывают до последнего, лишь бестолково оправдываясь.
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Очередной российский фейк
Российские СМИ начали делиться видео, на котором якобы украинский автомобиль "Казак" в Запорожской области уничтожил дрон. Однако уже классически для таких роликов, кадры имеют чрезвычайно плохое качество, что делает невозможным идентификацию транспорта. Однако в одном из моментов можно разглядеть силуэт автомобиля – он совсем не похож на "Казака".
Прежде всего, крылья над передними колесами и капот украинского бронеавтомобиля имеют совсем иную форму и размещены выше, чем у примера на видео. "Казак" имеет прямые грани, а не округлые, а также более продолговатую форму каркаса.
Сравнение автомобиля с видео и "Казака" / фото "Без Брехні"
Однако эти признаки могут указывать на видео российский бронированный автомобиль "Тигр". Качество не позволяет полностью это утверждать, однако крылья над передними колесами, форма и наклон капота служат доказательством уничтожения именно техники оккупантов.
Уничтоженный транспорт напоминает российский "Тигр" / фото "Без Брехні"
Как работает пропаганда оккупантов
- 27 сентября российские СМИ опубликовали видео с "живым" генералом Виктор Соколов – ранее сообщалось о его гибели по прилету по штабу Черноморского флота. Однако на видео есть много нюансов – он якобы награждал футбольную команду "Черноморец", однако на самом деле произошло еще 18 сентября, то есть до удара.
- В Башкирии местные власти "наградила" мертвого оккупанта, пытаясь фотошопить его лицо к другому человеку. Он получил ранение еще в январе 2023, а вручение проходило в июле. Свой "коллаж" россияне удалили, зато сообщили о прощании с военным, что был на фото.
- Что касается потерь, то россияне активно придумывают ликвидацию всего, что они только могут придумать. Например, недавно они запустили фейк об уничтоженном Leopard с немецким экипажем, но в Украине нет никаких немецких танковых экипажей.