Украинские военные максимально выжимают из оккупантов все. Об этом сообщил представитель Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Украинские военные проводят контрбатарейную борьбу в Херсонской области: что это значит

В контрбатарейной борьбе Украина – номер 1 в мире

По словам Череватого, в плане контрбатарейной борьбы наши защитники сейчас номер 1 в мире. Потому что, имея и преобладав в артиллерийском плане врага, это шанс, чтобы сохранить свою артиллерию.

Это была мощная контрбатарейная борьба. Поэтому наши воины, используя средства разведки и западную технику, максимально выжимают из них все. И делают все, чтобы наша контрбатарейная борьба была максимально эффективной,

– подчеркнул Череватый.

В Херсонской области – контрбатарейная борьба