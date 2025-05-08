В Сумах проводят контрдиверсионные мероприятия: ОГА предупреждает о возможных неудобствах

8 и 9 мая СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы. К ним привлечены Нацполиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Нацгвардия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА. Отмечается, что соответствующие меры безопасности будут продолжаться на территории всего города.

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Что известно о проверках в Сумах

Целью контрразведывательных мероприятий в Сумах является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях войны. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан, осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться дополнительная проверка,

– указывают в ОВА.

В то же время осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Служба безопасности Украины просит украинцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Там призывают должным образом реагировать на законные действия и требования, а также иметь с собой документы, которые подтвердит личность и соблюдать комендантскую

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.