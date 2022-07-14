Пограничники показали впечатляющие кадры ночных контрдиверсионных учений

Украинские пограничники охраняют не только сухопутные, но и морские рубежи нашего государства. Бойцы Госпогранслужбы готовы к встрече с врагом в портах и на побережьях.

В комментарии 24 каналу начальница объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что эти учения проводятся с целью обеспечения безопасности портовой акватории и украинского побережья. Это одна из важных составляющих обороны.

Заметьте "Если полезут – будем бить": пограничники держат оборону на берегу Северского Донца

Пограничники обеспечивают защиту портов

Бойцы Госпогранслужбы отработали контрдиверсионные меры по обороне морского побережья нашего государства от оккупантов и диверсантов. Все меры направлены на усиление безопасности.

Эти мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности портовой акватории и также подступов к побережью, поскольку морская охрана даже в условиях войны отвечает за подступы к побережью и недопущение высадки противодиверсионных групп,

– объяснила Гуменюк.

Кадры контрдиверсионных учений пограничников: смотрите видео

Пограничники защищают Северский Донец

Бойцы Госпогранслужбы сейчас также защищают берег Северского Донца – реки, ставшей природным барьером между украинскими Силами обороны и российскими оккупантами.

Несмотря на постоянные атаки врага, пограничники делают все, чтобы не допустить высадку вражеского десанта или возведения оккупантами понтонных переправ через реку. Захватчики постоянно атакуют в надежде на отступление пограничников, однако те продолжают держаться на позициях.

Интересно – пограничники показали, как защищают берег Северского Донца: смотрите видео