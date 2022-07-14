Пограничники показали впечатляющие кадры ночных контрдиверсионных учений
Украинские пограничники охраняют не только сухопутные, но и морские рубежи нашего государства. Бойцы Госпогранслужбы готовы к встрече с врагом в портах и на побережьях.
В комментарии 24 каналу начальница объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что эти учения проводятся с целью обеспечения безопасности портовой акватории и украинского побережья. Это одна из важных составляющих обороны.
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Пограничники обеспечивают защиту портов
Бойцы Госпогранслужбы отработали контрдиверсионные меры по обороне морского побережья нашего государства от оккупантов и диверсантов. Все меры направлены на усиление безопасности.
Эти мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности портовой акватории и также подступов к побережью, поскольку морская охрана даже в условиях войны отвечает за подступы к побережью и недопущение высадки противодиверсионных групп,
– объяснила Гуменюк.
Кадры контрдиверсионных учений пограничников: смотрите видео
Пограничники защищают Северский Донец
Бойцы Госпогранслужбы сейчас также защищают берег Северского Донца – реки, ставшей природным барьером между украинскими Силами обороны и российскими оккупантами.
Несмотря на постоянные атаки врага, пограничники делают все, чтобы не допустить высадку вражеского десанта или возведения оккупантами понтонных переправ через реку. Захватчики постоянно атакуют в надежде на отступление пограничников, однако те продолжают держаться на позициях.
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