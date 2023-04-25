Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, решение российской армии будет принимать в панике.

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У россиян боязнь контрнаступления

Александр Коваленко объяснил, что уже очень скоро мы сможем увидеть реакцию россиян на контрнаступление ВСУ.

По его мнению, осуществлять ракетный террор оккупанты пока не могут из-за нехватки вооружения.

"Накапливать до осени – это фактически еще 4 – 5 месяцев, а если мы говорим о контрнаступлении, то все его ждем весной", - заметил он.

К тому же количество ракет, которые Россия может выпустить по территории Украины, намного меньше, чем враг может собрать за 5 месяцев.

Александр Коваленко рассказал, будут ли ракетные атаки во время контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Будет ли прибегать враг к ракетному террору

Александр Коваленко сообщил, если наше контрнаступление успешно начнется на одном из плацдармов и будет происходить быстрое освобождение украинских территорий, то российские войска начнут бежать оттуда.

В то же время, российское командование может в панике отдать приказ о запуске ракет по Украине.

Это может быть какая-то паническая рефлексия, но с минимальным эффектом,

– убежден он.

Так что ожидать того, что Россия на что-то существенно повлияет, не следует.

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