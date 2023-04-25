Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, решение российской армии будет принимать в панике.
Смотрите также Как избежать затяжной войны, холодный душ для Макрона: что западные СМИ пишут об Украине
У россиян боязнь контрнаступления
Александр Коваленко объяснил, что уже очень скоро мы сможем увидеть реакцию россиян на контрнаступление ВСУ.
По его мнению, осуществлять ракетный террор оккупанты пока не могут из-за нехватки вооружения.
"Накапливать до осени – это фактически еще 4 – 5 месяцев, а если мы говорим о контрнаступлении, то все его ждем весной", - заметил он.
К тому же количество ракет, которые Россия может выпустить по территории Украины, намного меньше, чем враг может собрать за 5 месяцев.
Александр Коваленко рассказал, будут ли ракетные атаки во время контрнаступления ВСУ: смотрите видео
Будет ли прибегать враг к ракетному террору
Александр Коваленко сообщил, если наше контрнаступление успешно начнется на одном из плацдармов и будет происходить быстрое освобождение украинских территорий, то российские войска начнут бежать оттуда.
В то же время, российское командование может в панике отдать приказ о запуске ракет по Украине.
Это может быть какая-то паническая рефлексия, но с минимальным эффектом,
– убежден он.
Так что ожидать того, что Россия на что-то существенно повлияет, не следует.
Успехи Украины на фронте: последние новости
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что сейчас украинские защитники подчищают левый берег от российских захватчиков Также она подчеркнула, что потери врага значительно выросли.
- В то же время глава ГУР Украины Кирилл Буданов убежден, что сейчас мы "подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины". Вероятно, речь идет о контранступальных действиях украинской стороны.
- В то же время, по данным ISW, российское войско плохо подготовлено к контрнаступлению ВСУ. К тому же вражеским генералам, очевидно, придется полагаться на все свои части и подразделения и привлекать их к обороне, что будет очень непросто.