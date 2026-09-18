"Ослепили" российскую разведку: как в ходе операции "Вивальди" открывались пути штурмовикам ВСУ

Украинские защитники массово уничтожали разведывательные беспилотники российских войск на фронте в ходе операции "Вивальди". Это позволило штурмовикам незаметно прорвать оборону противника и отбить значительную часть территорий.

Не располагая информацией о ситуации на поле боя, оккупанты докладывали своему командованию о удержании позиций, которые на самом деле уже контролировали украинские военные. О новых подробностях контрнаступления рассказали в Третьем армейском корпусе.

Как проходил штурм и каковы его результаты

Уничтожение вражеских разведчиков позволило украинским силам применить тактику механизированных наступлений под прикрытием экипажей БПЛА-перехватчиков.

По словам военных, пока россияне действовали наугад из-за уничтожения их разведывательных дронов, штурмовые группы и бронетехника Сил обороны скрытно маневрировали, быстро вклинивались в оборону противника и развивали наступление.

Успех операции обеспечил совместный труд сразу нескольких подразделений. В частности, к ней были привлечены 1030-й зенитный ракетный полк "Аквилла", силы ПВО 66-й, 60-й отдельной механизированной бригады, 3-й штурмовой и 125-й бригады ТрО, а также пилоты 3-го пограничного отряда.

К слову, первый этап военной операции "Вивальди" уже принес первые результаты в Донецкой области. Украинские бойцы без потерь выбили россиян из поселка Среднее, зачистив его и вернув под свой контроль.

В целом Силам обороны удалось освободить территорию, площадь которой превышает размеры Житомира. Речь идет о 85 квадратных километрах.