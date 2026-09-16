Как сообщили в Третьем армейском корпусе, военные обнародовали подтверждающие кадры с камер GoPro по итогам наступательных действий на Лиманском направлении.

Какие подробности с фронта?

В ходе маневров Силы обороны установили полный контроль над Новоселовкой, Александровкой и Яровой, взяли под контроль окрестности поселка Коровий Яр, а также деоккупировали село Среднее.

В военном объединении отметили, что для проведения операции успешно использовали дезинформацию, а также четкую координацию подразделений ПВО, РЭБ и РЭР, что позволило полностью дезориентировать российские войска в отношении перемещения украинских сил.

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Потери оккупантов и уничтожение логистики

Представители корпуса подчеркнули, что в ходе операции уничтожили около 1 500 оккупантов, лишив врага шанса закрепиться на занятых рубежах.

К наступательной операции были привлечены подразделения 60-й, 66-й и 125-й отдельных механизированных бригад, Третьей отдельной штурмовой бригады, разведывательного и противотанкового батальонов корпуса, а также спецподразделение ГУР "Артан", 8-й отдельный полк ССО и 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР".

Ключевым фактором успеха стали системные удары по полевым складам горючего в Луганской области, из-за которых россияне были вынуждены свернуть топливный трубопровод и перенести поставки горюче-смазочных материалов аж в Воронежскую область.

В результате этих действий расстояние для эвакуации поврежденной военной техники противника увеличилось примерно на 250 километров.

Этапы изоляции линии фронта

Уничтожение логистических цепей противника происходило в два последовательных этапа. На первом этапе ударные дроны полностью изолировали полосу шириной до 50 километров от линии фронта, а на втором – зону поражения расширили до 120 километров.

Параллельно украинские БПЛА наносили удары по приоритетным целям в ключевых логистических населенных пунктах на временно оккупированных территориях. Всего в ходе первого этапа подразделения беспилотных систем провели 36 000 ударных миссий.

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Напомним, ранее мы писали, что за первые дни наступления Силам обороны удалось перерезать ключевые пути снабжения врага и создать условия для дальнейшего продвижения в регионе.

К слову, ранее в корпусе отмечали, что площадь освобожденных земель превышает площадь Житомира и почти равна площади Чернигова.