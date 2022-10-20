Украинские пограничники показали, что удалось обнаружить на освобожденных от врага территориях. Судя по находкам, оккупанты не были готовы к приходу ВСУ.

Читайте также Идут по телам убитых, – Жданов рассказал об экологической катастрофе на Донбассе

Что оккупанты оставили после себя на Донетчине

В ходе контрнаступления в Донецкой области украинские защитники освободили 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской общинах. На части территорий, откуда удалось выгнать захватчика, приступили к работе пограничники.

Русские не отступали последовательно. Об этом свидетельствует то, что оккупанты оставили большое количество боевой техники, боеприпасов и вооружения.

Кроме того, российские военные забыли свою одежду и еду. Как сообщают в ВСУ, было несколько очень интересных находок.

Убегая, оккупанты оставили старые видеокассеты / Скриншот с видео

Речь идет о граммофоне и старых видеокассетах. Зачем россияне взяли их с собой на войну, остается загадкой.

В каких условиях жили русские солдаты: смотрите видео

Обратите внимание В ВСУ показали "подарок", который полетел на позиции оккупантов рядом с Донецким аэропортом

В Донецке "хлопок" прилетел в "администрацию" 19 октября

Во временно оккупированном Донецке ночью 19 октября были слышны взрывы. По данным оккупационных властей, прилет был в "администрацию".

"Хлопок" прогремел в Ворошиловском районе города. После этого в Донецке начались перебои с Интернетом.

В Белгороде снова взрывы и пожар: смотрите видео