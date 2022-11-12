Бегство россиян из Херсона: в ВСУ оценили угрозу переброски оккупантов на Восток

Российские оккупанты сбежали на левый берег Днепра на Херсонщине. Их могут перебросить на Восток, однако ВСУ работают, чтобы этого не произошло.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 канал . По его словам, опрокидывание захватчиков на Восток чревато динамикой боев на том направлении.

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Череватый отметил, что украинские защитники на Юге не дадут оккупантам возможности перебросить личный состав из-под Херсона на Восток.

Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на Юге,

– добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Однако динамика боевых действий на Востоке все же может измениться, если оккупантам удастся перебросить туда часть сил Херсонщины.

"Конечно это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации", - заявил Череватый.

По его словам, ВСУ умели победить на поле боя, даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники. Это ясно продемонстрировали Киевская, Харьковская и Лиманская операции.

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На Востоке есть около 130 тысяч кафиров

Череватый отметил, что Россия сконцентрировала на Востоке около 130 тысяч солдат и офицеров.

"В технике нужен более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные. Особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях, там идут самые горячие бои", - добавил спикер.

Ранее он рассказывал, что Восточный фронт остается эпицентром самых горячих боевых действий . В частности, на Авдеевском, Бахмутском и даже Луганском направлениях за сутки 10 ноября россияне штурмовали позиции ВСУ 58 раз . Огонь украинской артиллерии помешал их успеху, поэтому оборону захватчики прорвать не смогли

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