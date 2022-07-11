Это будет перелом в войне, – Костенко назвал главные вызовы для ВСУ во время контрнаступления

У украинской армии серьезный боевой опыт. Однако в основном он касается оборонительных операций, а не наступательных. Во время контрнаступления все будет по-другому.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и ветеран АТО Роман Костенко. По его словам, сейчас подразделения ВСУ постепенно получают наступательный опыт, освобождая украинские населенные пункты.

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Нужно серьезно продвинуться вперед

По словам Костенко, во время контрнаступления очень важно, чтобы командиры смогли мотивировать бойцов именно наступать. В действительности во время войны несколько легче обороняться, чем идти вперед.

На войне нам легче намного обороняться, чем наступать. Когда ты обороняешься, больше сидишь в защищенных местах, тебя прикрывает артиллерия и стрелять легче. Нюансов действительно много, – отметил Роман Костенко.

Во время наступления все же приходится больше открываться, двигаться под обстрелами вражеской артиллерии. Однако ВСУ постепенно приобретают необходимый опыт.

По мнению Романа Костенко, самое важное, чтобы командиры смогли мотивировать бойцов к большим наступательным действиям. Тогда можно будет говорить о большом переломе в войне. Это серьезно деморализует российских оккупантов.

Когда это сделаем – будет перелом в войне. Когда бойцы поймут, что мы можем отбивать наши территории, наносить врагу серьезные потери и проводить серьезные наступательные операции. Тогда это будет перелом в войне, считает Роман Костенко.

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Напомним, недавно украинские военные попали в пункт, где сидело главное командование оккупантов на Херсонском направлении. Удар получился очень успешным. Как говорится в перехваченном разговоре оккупантов, там было 12 "двухсотых".

По данным источников 24 канала в спецслужбах, недавно ВСУ нанесли мощный удар возле Каховки. Около 100 оккупантов удалось уничтожить, еще около 200 – ранены.