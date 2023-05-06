Думал, что в глубоком тылу, – Резников рассказал, как российский генерал попал в плен

Оккупанты не докладывают своему руководству о потере определенных территорий, потому что боятся, что может "прилететь". Как-то из-за страха врага российский генерал попал в плен в Харьковской области.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в рамках спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Министр". Он вспомнил, как во время контрнаступления в Харьковской области в плен к украинским защитникам попал генерал.

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Думал, что в глубоком тылу

По словам Резникова, оккупанты не сразу докладывают руководству о потере территорий. Они ждут хотя бы два дня, чтобы "не прилетело". Во время осеннего контрнаступления в Харьковской области россияне тоже не сообщали высшему руководству о потере ранее занятых населенных пунктов.

Один из генералов был в 60 километрах от линии фронта. Он был ответственен за вопросы логистики. Поскольку линия фронта была "далеко", генерал полагал, что находится в "глубоком тылу". Но в тот момент он не знал, что украинские военнослужащие начали контрнаступление.

Поэтому российский генерал ехал с колонной, и здесь наши ребята "добрый вечер, мы из Украины" встречают и берут его в плен, – рассказал Резников.

Министр также рассказал, что российский генерал был шокирован происходящим. Поскольку ему не докладывали по поводу "изменений" на поле боя, то не думал, что украинцы окажутся в его "глубоком тылу".

Где сейчас находится пленный генерал оккупантов и других подробностей инцидента – Резников не раскрыл.

От чего зависел успех контрнаступления в Харьковской области

Резников отметил, что реализация контрнаступления ВСУ в Харьковской области войдет в историю как одна из самых успешных военных операций. В значительной степени ее реализация стала возможной благодаря страху российских военных перед командованием и системе "Глаза".

Под системой "Глаза" в Минобороны понимают беспилотники и дроны. В небе над оккупантами тысячи операторов БПЛА наблюдали за действиями российских военных. В онлайн-формате их видели не только непосредственно военные, но и высшее руководство. Благодаря постоянному контакту между подразделениями удалось провести успешную спецоперацию.

"Поэтому наши ребята двигались вперед. А вот россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территории", – подчеркнул Резников.