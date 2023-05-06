Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у межах спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Міністр". Він пригадав, як під час контрнаступу на Харківщині в полон до українських захисників потрапив генерал.

Дивіться також Ми – Давид, який завалить Голіафа, – Резніков пояснив, чому після нападу Києву давали 3 дні

Думав, що в глибокому тилу

За словами Резнікова, окупанти не відразу доповідають керівництву про втрату територій. Вони чекають хоча б два дні, щоб "не прилетіло". Під час осіннього контрнаступу на Харківщині росіяни теж не повідомляли вищому керівництву про втрату раніше зайнятих населених пунктів.

Один з генералів був за 60 кілометрів від лінії фронту. Він був відповідальний у питаннях логістики. Оскільки лінія фронту була "далеко", генерал думав, що перебуває в "глибокому тилу". Але на той момент він не знав, що українські військовослужбовці розпочали контрнаступ.

Тому російський генерал їхав з колоною, і тут наші хлопці "добрий вечір, ми з України" зустрічають і беруть його в полон, – розповів Резніков.

Міністр також розповів, що російський генерал був шокований тим, що відбувається. Оскільки йому не доповідали щодо "змін" на полі бою, то не думав, що українці опиняться в його "глибокому тилу".

Де нині перебуває полонений генерал окупантів й інших подробиць інциденту – Резніков не розкрив.

Від чого залежав успіх контрнаступу на Харківщині

Резніков зазначив, що реалізація контрнаступу ЗСУ в Харківській області увійде в історію як одна з найуспішніших військових операцій. Значною мірою її реалізація стала можливою завдяки страху російських військових перед командуванням та системі "Очі".

Під системою "Очі" у Міноборони розуміють безпілотники та дрони. У небі над окупантами тисячі операторів БпЛА спостерігали за діями російських військових. В онлайн-форматі їх бачили не лише безпосередньо військові, а й вище керівництво. Завдяки постійному контакту між підрозділами, вдалося провести успішну спецоперацію.

"Тому наші хлопці рухались вперед. А ось росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них іде втрата території", – підкреслив Резніков.