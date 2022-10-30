Командир спецподразделения "Хорт" рассказал подробности ликвидации боевиков ЧВК "Вагнера"

В спецподразделении "Хорт" рассказали, как ликвидировали членов ЧВК "Вагнера". Удалось раскрыть все данные боевиков.

Командир спецподразделения "Хорт" Павел "Булат" Патарецкий рассказал детали ликвидации боевиков ЧВК "Вагнера". Это произошло во время первого контрнаступления.

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В начале сентября "Хорт" проводили операцию по ликвидации ЧВК "Вагнера" около месяца. Сначала защитники даже не знали, за кого взялись, лишь знали, что там "серьезные люди".

Это произошло в начале сентября, когда было первое контрнаступление на херсонском направлении. Наша группа разбила их. Мы знали, что там серьезные люди, потому что и вооружение было соответствующим. Кроме того, они были под прикрытием военной полиции, все были офицеры,

– рассказали они.

"Хорт" сумели раскрыть все данные вагнеровцев – от переписки и фото других разведданных.

Мы удалили мобильные телефоны, наши службы взламывали их в течение месяца. Когда удалось подобрать код, были раскрыты все данные: переписка, фотографии, другие разведданные. Мы тогда поняли, кто это был на самом деле. Хотя мне уже тогда из перехватов говорили, что накрыли серьезную группу с серьезными представителями,

– рассказал "Булат".

Российских заключенных в России отправляют в ЧВК

Условно-досрочно освобожденные заключенные в России будут выходить не на свободу, а на верную смерть. Уже официально, согласно приказу суда, их будут отправлять на вербовку в неопределенные ЧВК. Это означает, что влияние "Вагнера" расширилось и на элементы российской системы уголовного правосудия.

Тем временем Пригожин ездит по тюрьмам и колониям, выступая перед заключенными и обещая им золотые горы после вступления в ЧВК "Вагнера".

Среди заключенных, принимаемых в армию, люди с ВИЧ и гепатитом С. Таких людей обозначают специальными браслетами. Боевики без инфекций их избегают, а медики не хотят оказывать помощь таким "трехсотым" после ранения.

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