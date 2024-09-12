Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что украинские силы выполнили все задачи, которые ставились вначале Курской операции. Также аналитики DeepState отметили ухудшение ситуации на левом фланге украинской группировки, которая контролирует российский регион.

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В чем был замысел Украины

Главной целью операции в Курской области для Украины было оттянуть резервы противника и не дать ему применить их в Донецкой области.

Когда россияне накопили резервы на Курщине и начали там активно действовать, у нас почему-то возникла общественная паника, мол, "Россия контратакует". Если контратакует, значит она действует по нашему плану,

– уверен Лакийчук.

Военно-политическое руководство Украины, начиная Курскую операцию, по его мнению, имело целью:

сковать резервы противника;

заставить его подтянуть их с направлений главного удара на востоке Украины;

создать коридор безопасности вдоль нашей северной границы. Такой же коридор Владимир Путин обещал сделать в Сумской области;

уничтожить вражеские силы, которые готовились к наступлению на Сумскую область.

Все эти задачи украинские силы выполнили в Курской области,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

То, что сейчас противник пытается перейти в контрнаступление, это замысел нашего Генштаба, который создал ловушку для российского военного командования.

Враг с военной точки зрения попал в эту политическую ловушку,

– отметил Павел Лакийчук.

Также враг может спешить вернуть территории в Курской области, которые сейчас контролирует Украина, из-за того, что Владимир Путин, вероятно, дал приказ сделать это до 1 октября 2024 года.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что Россия начала контрнаступательные действия в Курской области. Он добавил, что "все идет по нашему украинскому плану".