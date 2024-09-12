Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зазначивши, що українські сили виконали усі завдання, які ставилися на початку Курської операції. Також аналітики DeepState відзначили погіршення ситуації на лівому фланзі українського угруповання, яке контролює російський регіон.

Важливо Росія почала контратаки на Курщині: в ISW проаналізували їхні масштаби

У чому був задум України

Головною метою операції у Курській області для України було відтягнути резерви противника і не дати йому їх застосувати у Донецькій області.

Коли росіяни накопичили резерви на Курщині і почали там активно діяти, у нас чомусь виникла суспільна паніка, мовляв, "Росія контратакує". Якщо контратакує, значить вона діє за нашим планом,

– впевнений Лакійчук.

Військово-політичне керівництво України, розпочинаючи Курську операцію, на його думку, мало на меті:

скувати резерви противника;

змусити його підтягнути їх з напрямків головного удару на сході України;

створити коридор безпеки вздовж нашого північного кордону. Такий самий коридор Владімір Путін обіцяв зробити у Сумській області;

знищити ворожі сили, які готувалися до наступу на Сумщину.

Всі ці завдання українські сили виконали у Курській області,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Те, що зараз противник намагається перейти в контрнаступ, це задум нашого Генштабу, який створив пастку для російського військового командування.

Ворог з військового погляду потрапив у цю політичну пастку,

– наголосив Павло Лакійчук.

Також ворог може поспішати повернути території у Курській області, які зараз контролює Україна, через те, що Владімір Путін, імовірно, дав наказ зробити це до 1 жовтня 2024 року.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив, що Росія розпочала контрнаступальні дії в Курській області. Він додав, що "все йде за нашим українським планом".