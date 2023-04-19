Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, до начала контрнаступательных действий в Украине должно быть все необходимое оружие, которое бы доставало до Крыма.

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Почему Крымский мост важен

Андрей Пионтковский сообщил, что маркером успеха в контрнаступлении является уничтожение Крымского моста.

Это означает крушение российской группировки в Крыму и непрекращающиеся политические изменения в бункере,

– подчеркнул он.

По его мнению, если этого не произойдет, то произойдет самое страшное – замораживание конфликта, потому что Москва уже не может проводить серьезные наступления.

"Война перейдет в стадию пассивной войны на истощение", – убежден публицист.

По его словам, этого пытается достичь глава России Владимир Путин, потому что таким образом он сможет продать затяжную войну как почетную ничью и удержаться у власти.

На это же рассчитывают и китайцы, которым нужна слабая Россия, долго ведущая войну, но сохраняющая Путина у власти,

– сосредоточил внимание Пионтковский.

Тем более что об успешной отработке по Крымскому мосту говорят и представители Джо Байдена.

Украине нужно вооружение

Андрей Пионтковский убежден, что Крымский мост – это ключ к уничтожению всех объектов на территории Крыма.

Южный рубеж Крыма остается недосягаемым для новых ракет. Нужны либо ATACAMS, либо крылатые ракеты воздушного базирования,

– объяснил он.

По его мнению, до наступления у Украины должны быть спецсредства, которые могут поразить всю территорию Крыма. Также не стоит забывать и о самолетах. В настоящее время несколько десятков лучших украинских летчиков обучаются на западных самолетах F-16, Typhoon, Mirage во Франции, Польше, Великобритании и США. Очевидно, что во время контрнаступления они будут уже в украинском небе.

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