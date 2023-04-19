Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, до початку контрнаступальних дій в України має бути вся необхідна зброя, яка б діставала до Криму.

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Чому Кримський міст важливий

Андрій Піонтковський повідомив, що маркером успіху в контрнаступі є знищення Кримського мосту.

Це означає крах російського угруповання в Криму й незупинні політичні зміни в бункері,

– наголосив він.

На його думку, якщо цього не відбудеться, то станеться найстрашніше – заморожування конфлікту, бо Москва вже не може проводити серйозні наступи.

"Війна перейде в стадію пасивної війни на виснаження", – переконаний публіцист.

За його словами, цього намагається досягнути чільник Росії Владімір Путін, бо у такий спосіб він зможе продати затяжну війну як почесну нічию й утриматися біля на влади

На це ж розраховують і китайці, яким потрібна слабка Росія, яка довго веде війну, але яка зберігає Путіна біля влади,

– зосередив увагу Піонтковський.

Тим паче, що про успішне відпрацювання по Кримському мосту говорять і представники Джо Байдена.

Україні потрібне озброєння

Андрій Піонтковський переконаний, що Кримський міст – це ж ключ до знищення всіх об'єктів на території Криму.

Південний рубіж Криму залишається недосяжним для нових ракет. Потрібні або ATACAMS, або крилаті ракети повітряного базування,

– пояснив він.

На його думку, до наступу в України повинні бути спецзасоби, які можуть вразити всю територію Криму. Також не варто забувати й про літаки. Наразі декілька десятків кращих українських льотчиків навчається на західних літаках F-16, Typhoon, Mirage у Франції, Польщі, Великобританії та США. Очевидно, що під час контрнаступу вони вже будуть в українському небі.

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