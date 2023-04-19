Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, до початку контрнаступальних дій в України має бути вся необхідна зброя, яка б діставала до Криму.
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Чому Кримський міст важливий
Андрій Піонтковський повідомив, що маркером успіху в контрнаступі є знищення Кримського мосту.
Це означає крах російського угруповання в Криму й незупинні політичні зміни в бункері,
– наголосив він.
На його думку, якщо цього не відбудеться, то станеться найстрашніше – заморожування конфлікту, бо Москва вже не може проводити серйозні наступи.
"Війна перейде в стадію пасивної війни на виснаження", – переконаний публіцист.
За його словами, цього намагається досягнути чільник Росії Владімір Путін, бо у такий спосіб він зможе продати затяжну війну як почесну нічию й утриматися біля на влади
На це ж розраховують і китайці, яким потрібна слабка Росія, яка довго веде війну, але яка зберігає Путіна біля влади,
– зосередив увагу Піонтковський.
Тим паче, що про успішне відпрацювання по Кримському мосту говорять і представники Джо Байдена.
Україні потрібне озброєння
Андрій Піонтковський переконаний, що Кримський міст – це ж ключ до знищення всіх об'єктів на території Криму.
Південний рубіж Криму залишається недосяжним для нових ракет. Потрібні або ATACAMS, або крилаті ракети повітряного базування,
– пояснив він.
На його думку, до наступу в України повинні бути спецзасоби, які можуть вразити всю територію Криму. Також не варто забувати й про літаки. Наразі декілька десятків кращих українських льотчиків навчається на західних літаках F-16, Typhoon, Mirage у Франції, Польщі, Великобританії та США. Очевидно, що під час контрнаступу вони вже будуть в українському небі.
Контрнаступ ЗСУ: головні новини
- Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніщо не змінить планів України на контрнаступ. У Києва немає жодних секретів від партнерів.
- Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов дав свою оцінку майбутнім діям військових. За його словами, все відбудеться швидко.
- Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що дату контрнаступу не оголошуватимуть.