Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что оборона Луганщины действительно уникальное историческое событие, заключается оно в том, что украинцы смогли остановить эту орду и по состоянию на данный момент, сдерживают ее от дальнейшего наступления.

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"Сейчас мы можем наблюдать состояние определенного "стратегического равновесия" – оккупанты не имеют сил и средств на новые захваты, а мы еще не собрали всю огневую мощь, чтобы выбивать их из нашей земли", – объясняет ситуацию на фронте военный эксперт.

Однако не стоит очаровываться и впадать в иллюзию, что через несколько недель или месяцев все закончится, говорит Черник.

Я не сторонник быстрой концепции победы, наоборот, я считаю, что эта война будет затяжной. А на самом деле, по какой точке будут идти самые тяжелые бои, уже не так важно,

– добавляет специалист.

"Противнику важно продвигаться вглубь украинской территории и он будет делать для этого все возможное. Придет ли время, чтобы выбить российских оккупантов – придет. Но это произойдет в условиях, когда установок HIMARS будет не десяток, а хотя бы сотня", – говорит Петр Черник.

На мой взгляд, перелом не произойдет так быстро. При лучших условиях это будет в конце августа, убежден эксперт.

Уход украинских защитников из Лисичанска – важные детали

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Лисичанске враги планировали котел, а ВСУ этого не допустили.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне потеряли в Лисичанске и Северодонецке 7 тысяч солдат.

При этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские защитники вышли из города без потерь.

Оставаться в Лисичанске было бессмысленно, ведь враг просто уничтожал населенный пункт на расстоянии.

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