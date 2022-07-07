Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що оборона Луганщини насправді унікальна історична подія, яка полягає у тому, що українці змогли зупинити цю орду і станом на зараз стримують її від подальшого наступу.

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"Зараз ми можемо спостерігати стан певної "стратегічної рівноваги" – окупанти не мають сил та засобів на нові захоплення, а ми ще не зібрали всю вогневу потугу, аби вибивати їх із нашої землі", – пояснює ситуацію на фронті військовий експерт.

Проте не варто зачаровуватись та впадати в ілюзію, що через кілька тижнів чи місяців все закінчиться, каже Черник.

Я не прихильник швидкої концепції перемоги, навпаки я вважаю, що ця війна буде затяжною. А по якій точці будуть йти найважчі бої, насправді вже не є так важливо,

– додає фахівець.

"Противнику важливо просуватись вглиб української території і він робитиме для цього геть усе можливе. Чи прийде час, аби вибити російських окупантів – прийде. Але це станеться за умов, коли установок HIMARS буде не десяток, а хоча б сотня", – говорить Петро Черник.

На мій погляд, перелам не станеться аж так швидко. За найкращих умов, це буде вкінці серпня, переконаний експерт.

Відхід українських захисників з Лисичанська – важливі деталі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в Лисичанську вороги планували котел, а ЗСУ цього не допустили.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, росіяни втратили у Лисичанську та Сєвєродонецьку 7 тисяч солдатів.

При цьому голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що українські оборонці вийшли з міста без втрат.

Залишатись в Лисичанську не було сенсу, адже ворог просто знищував населений пункт на відстані.

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