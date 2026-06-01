Наступление Сил обороны в Донецкой и Днепропетровской областях, рекордное количество штурмов: как изменилась линия фронта за неделю

Весна в 2026 году была довольно жаркой на фронте – российские войска снова пытались зайти в Купянск, имели продвижение в приграничье Сумской области, наступали в Донецкой области. В то же время Силы обороны проводили контратаки на нескольких участках фронта в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, в последнюю неделю весны наши воины совершили контратаку на границе трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, в результате чего враг потерял несколько десятков квадратных километров оккупированной территории.

О том, какой была последняя неделя весны с 25 по 31 мая и как за это время изменилась линия соприкосновения, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

В течение последней недели мая российские войска совершили 2 016 штурмов – это самый большой показатель минимум за последние полтора года. Также "рекордным" является количество атак, которые враг совершил за этот месяц – 7 005. По направлениям на прошлой неделе ситуация была следующей:

Покровское – 356 отраженных атак;

Гуляйпольское – 255 атак;

Константиновское – 113 атак;

Лиманское – 87 атак;

Харьковское – 74 атаки;

Купянское – 42 атаки;

Ореховское – 41 атака;

Славянское – 41 атака;

Сумское – 34 атаки;

Александровское – 18 атак;

Краматорское – 12 атак;

Приднепровское – 7 атак.

Несмотря на огромное количество штурмов, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Контратака на границе областей

Очевидно история контратаки на Александровском направлении, которая началась в феврале, имеет продолжение. На прошлой неделе стало известно, что Силы обороны Украины провели серию контратак на границе трех областей и отбросили россиян с позиций в Днепропетровской и Донецкой областях.

Нашим воинам удалось освободить Новоселовку и прилегающие территории – там полностью проведена зачистка. Врага выбили из Вороного и Сичневое Днепропетровской области и из Зеленого Гая, Толстого и Новохатского Донецкой области. Также врага отбросили вблизи Александрограда, Поддубного и Филии. Речь идет о более 46 квадратных километров оккупированной территории.

Таким образом наши воины в частности сорвали планы россиян выйти на админграницы Донецкой области на Александровском направлении. До контратаки под полным контролем оставались только Александроград и Искра.





Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Славянск

На Славянском направлении российские войска продолжают давление со стороны Северска и по трассе из Бахмута. На прошлой неделе враг продвинулся возле села Резниковка, а также вблизи Приволья. Однако в общем разрезе расстояние от линии соприкосновения до Славянска не сократилось. Как и Краматорск, город страдает от ежедневных ударов управляемыми авиабомбами и дронами, в частности FPV.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются к окраинам Константиновки

В течение всей зимы и весны российские войска пытались зайти в Константиновку. В юго-восточной части города есть серая зона, однако закрепиться врагу там не удается. Однако город сравнивают с землей авиабомбы, артиллерия и дроны.

На прошлой неделе российские войска оккупировали Бересток, что возле Константиновки и продвинулись вблизи села. Очевидно, летом враг будет пытаться захватить этот город.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Покровска

После полного захвата Покровска российские войска еще продвинулись возле города в направлении севера, что усложняет ситуацию для обороны Родинского, где бои продолжаются в центральной части.

Враг сейчас прилагает немало усилий для оккупации Родинского и закрепления с перспективой оккупации в районе Белицкого. Однако сейчас попытки врага продвигаться в сторону последнего неудачные.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян под Гуляйполем

На прошлой неделе российские войска продвинулись на северо-восток от Гуляйполя, оккупировав село Зеленое. Также в этом районе увеличилась серая зона.

В то же время битва за Гуляйполе продолжается – восточная часть города в серой зоне и уже несколько недель врагу не удается закрепляться на новых позициях.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Каким будет лето на фронте?

Очевидно, активность боев в течение следующих трех месяцев не будет утихать. Целями врага все еще остаются захват Константиновки и Часового Яра, что позволит наступать на Дружковку и Краматорск. Также продвижение к Славянску – среди приоритетов врага. То же касается и Родинского, Белицкого на Покровском направлении, Купянска, Лимана, Волчанска, Гуляйполя и Орехова.

Однако развитие дронов средней дальности за последние несколько недель существенно ухудшило вражескую логистику. Так называемый сухопутный коридор в Крым – под контролем украинских беспилотников. Дроны 1-го корпуса НГУ "Азов" работают в Мариуполе, БПЛА 3-го армейского корпуса взяли под огневой контроль Луганскую область.

Лето будет жарким во всех смыслах этого слова.