Как ВСУ могут добиться успеха во время контрнаступления: 3 сценария от Time

Контрнаступление ВСУ продолжается и изо дня в день наши воины продвигаются на фронте. Западные аналитики в целом положительно оценивают перспективы украинского наступления и спрогнозировали 3 сценария развития дальнейших действий.

По мнению военного историка Фредерика Кагана, Каролины Хирд и Екатерины Степаненко из Института изучения войны, ВСУ имеют немало преимуществ, повышающих шансы на успех. Аналитики убеждены, что украинские военные имеют несколько вариантов достижения результатов во время наступательных операций, но могут столкнуться с сопротивлением россиян. Своими видениями войны в Украине они поделились для журнала Time.

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Сценарии успеха ВСУ

По данным аналитиков, наступление ВСУ может происходить по следующим сценариям:

ВСУ могут успешно прорвать российскую линию обороны и продвинуться вглубь настолько, что часть оборонных позиций или весь фронт рассыплется;

деморализованные российские войска могут сломаться под давлением и начать отступление;

постоянная и упорная украинская кампания может привести к появлению брешей в российской обороне, которые ВСУ могут использовать сначала в отдельных местах, а затем для более глубоких прорывов.

Аналитики считают первый и второй сценарии маловероятными и убеждены, что наиболее вероятен третий. Аргументом этого является то, что именно этот вариант позволил добиться успеха на Харьковщине и на Херсонщине прошлой осенью. Однако в этом ключе успех зависит и от того, сможет ли Запад вовремя предоставить все необходимое для этого оружие.

Авторы статьи отмечают, что сейчас украинское наступление продвигается медленно и причиной тому является желание минимизировать потери со стороны ВСУ. Главная цель таких действий – не истощение россиян, а их вытеснение с оборудованных позиций, чтобы потом использовать это для достижения успеха.

Это по-прежнему маневровая война, а не война на истощение — просто в более медленном темпе. Скорее всего, заметные тактические продвижения будут сменяться долгими периодами затишья и некоторых неудач.

– говорится в статье.

Главная проблема оккупантов, которая предпочитает ВСУ

Уверенность в успехе ВСУ аналитикам и авторам статьи придает состояние российской армии и главная проблема оккупационных войск – логистика. Для обеспечения войск Россия использует пространные линии поставки. Поэтому им нужно защищать весь фронт и территорию в радиусе поражения дальнобойными ракетами.

Аналитики отмечают, что если ВСУ удастся дойти до Азовского побережья и закрепиться там, то этого достаточно, чтобы взять под контроль логистический путь врага. Как следствие – фронт к западу от побережья просто рассыплется, ведь оккупанты не будут обеспечены.

Другими словами, украинцам достаточно захватить и удерживать только один сектор, чтобы Россия потеряла возможность контролировать практически всю территорию западнее направления удара. Россия же должна побеждать везде,

– к такому выводу приходят авторы.

Каковы риски для украинского контрнаступления

У авторов статьи нет "розовых очков" относительно войны, поэтому обозначили и те риски, с которыми сталкиваются ВСУ. Аналитики констатируют, что инициатива на фронте принадлежит нашим воинам, однако есть риски того, что контрнаступление терпит неудачу. Первая причина – россияне могут оказаться более устойчивыми, чем кажется. В этом ключе, пожалуй, стоит подчеркнуть, что недооценивать врага никогда не стоит.

Второй риск связан с вооружением. Если Запад будет затягивать с оружием и не предоставит необходимой поддержки, есть угроза неудачи в контрнаступательных операциях.