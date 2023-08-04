На думку військового історика Фредеріка Кагана, Кароліни Хірд та Катерини Степаненко з Інституту вивчення війни, ЗСУ мають чимало переваг, які підвищують шанси на успіх. Аналітики переконані українські військові мають кілька варіантів досягнення результатів під час наступальних операцій, але можуть зіткнутися з опором росіян. Своїми баченнями щодо війни в Україні вони поділилися для журналу Time.

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Сценарії успіху ЗСУ

За даними аналітиків, наступ ЗСУ може відбуватися за наступними сценаріями:

ЗСУ можуть успішно прорвати російську лінію оборони й просунутися углиб настільки, що частина оборонних позицій або і весь фронт розсиплеться;

деморалізовані російські війська можуть зламатися під тиском України й розпочати відступ;

постійна та наполеглива українська кампанія можуть призвести до появи проломів у російській обороні, які ЗСУ можуть використовувати спочатку в окремих місцях, а потім для глибших проривів.

Аналітики вважають перший та другий сценарії малоймовірними й переконані, що найбільш ймовірним є третій. Аргументом щодо цього є те, що саме цей варіант дозволив досягти успіху на Харківщині та на Херсонщині минулої осені. Однак у цьому ключі успіх залежить і від того, чи зможе Захід вчасно надати всю потрібну для цього зброю.

Автори статті відзначають, що зараз український наступ просувається повільно і причиною того є бажання мінімізувати втрати з боку ЗСУ. Головна мета таких дій – не виснаження росіян, а їхнє витіснення з обладнаних позицій, щоб потім використати це для досягнення успіху.

Це, як і раніше, маневрова війна, а не війна на виснаження — просто в більш повільному темпі. Найімовірніше, помітні тактичні просування змінюватимуться довгими періодами затишшя та деяких невдач,

– йдеться в статті.

Головна проблема окупантів, яка дає перевагу ЗСУ

Впевненість в успіху ЗСУ аналітикам та авторам статті додає стан російської армії та головна проблема окупаційних військ – логістика. Для забезпечення військ Росія використовує розлогі лінії постачання. Тому їм потрібно захищати весь фронт та територію в радіусі ураження далекобійними ракетами.

Аналітики відзначають, що якщо ЗСУ вдасться дійти до Азовського узбережжя і закріпитися там, то цього досить, аби взяти під контроль логістичні шлях ворога. Як наслідок – фронт на захід від узбережжя просто розсиплеться, адже окупанти не матимуть забезпечення.

Іншими словами, українцям достатньо захопити й утримувати лише один сектор, щоб Росія втратила можливість контролювати практично всю територію на захід від напрямку удару. Росія ж має перемагати скрізь,

– до такого висновку доходять автори.

Якими є ризики для українського контрнаступу

У авторів статті не мають "рожевих окулярів" щодо війни, тому окреслили і ті ризики, з якими зіштовхуються ЗСУ. Аналітики констатують, що ініціатива на фронті належить нашим воїнам, проте є ризики того, що контрнаступ зазнає невдачі. Перша причина – росіяни можуть виявитися стійкішими, ніж здається. У цьому ключі, мабуть, варто наголосити, що недооцінювати ворога ніколи не варто.

Другий ризик пов'язаний з озброєнням. Якщо Захід затягуватиме з наданням зброї та не надасть необхідної підтримки, є загроза невдачі в контрнаступальних операціях.