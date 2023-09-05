На обнародованном видео можно увидеть, как азовцы мощно отработали по оккупантам на одном из направлений фронта.

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"23 августа провели тщательно спланированную наступательную операцию с элементами рейдовых действий с целью улучшения тактического положения в полосе обороны одного из батальонов", – отметил командир 12 бригады специального назначения "Азов", Денис "Редис" Прокопенко.

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Какие результаты операции

Операция продолжалась до трех часов. С помощью артиллерии и стрелкового оружия защитники улучшили тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.

Кроме того, азовцы нанесли потери врагу:

  • 13 погибших;
  • 12 раненых;
  • двое пленных.

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