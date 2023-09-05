На обнародованном видео можно увидеть, как азовцы мощно отработали по оккупантам на одном из направлений фронта.

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"23 августа провели тщательно спланированную наступательную операцию с элементами рейдовых действий с целью улучшения тактического положения в полосе обороны одного из батальонов", – отметил командир 12 бригады специального назначения "Азов", Денис "Редис" Прокопенко.

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Операция продолжалась до трех часов. С помощью артиллерии и стрелкового оружия защитники улучшили тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.

Кроме того, азовцы нанесли потери врагу:

13 погибших;

12 раненых;

двое пленных.

12 бригада специального назначения "Азов" – военное формирование Нацгвардии Украины. Во время российского вторжения в Украину 2022 бойцы обороняли Мариуполь и удерживали комбинат "Азовсталь". Не путать с 3 штурмовой бригадой – это подразделение ВСУ, сформированное 9 марта 2022 года на базе подразделения теробороны "Азов". Ранее известно как ССО "Азов".

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