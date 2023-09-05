На обнародованном видео можно увидеть, как азовцы мощно отработали по оккупантам на одном из направлений фронта.
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"23 августа провели тщательно спланированную наступательную операцию с элементами рейдовых действий с целью улучшения тактического положения в полосе обороны одного из батальонов", – отметил командир 12 бригады специального назначения "Азов", Денис "Редис" Прокопенко.
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Какие результаты операции
Операция продолжалась до трех часов. С помощью артиллерии и стрелкового оружия защитники улучшили тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.
Кроме того, азовцы нанесли потери врагу:
- 13 погибших;
- 12 раненых;
- двое пленных.
Легендарная бригада "Азов" вернулась в строй: последние новости
- В начале июля пятеро командиров "Азова" вернулись из Турции в Украину. Хотя герои должны были находиться за границей до завершения боевых действий.
- Уже через время Денис "Редис" Прокопенко принял участие в учениях азовцев. Защитники отработали планирование и организацию боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннее обеспечение.
- Во второй половине августа бригада "Азов" возобновила работу на фронте. Бойцы выполняют боевые задачи в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.