На оприлюдненому відео можна побачити, як азовці потужно відпрацювали по окупантах на одному з напрямків фронту.
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"23 серпня провели ретельно сплановану наступальну операцію з елементами рейдових дій з метою поліпшення тактичного положення в смузі оборони одного з батальйонів", – зазначив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", Денис "Редіс" Прокопенко.
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Які результати операції
Операція тривала до трьох годин. За допомогою артилерії та стрілецької зброї захисники покращили тактичне положення на глибину до 400 метрів та 500 метрів по фронту.
Крім того, азовці завдали втрат ворогу:
- 13 загиблих;
- 12 поранених;
- двоє полонених.
Легендарна бригада "Азов" повернулась у стрій: останні новини
- На початку липня п'ятеро командирів "Азову" повернулися з Туреччини в Україну. Хоча герої мали перебувати за кордоном до завершення бойових дій.
- Уже згодом Денис "Редіс" Прокопенко взяв участь у навчаннях азовців. Захисники відпрацювали планування та організацію бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їхнє всебічне забезпечення.
- У другій половині серпня бригада "Азов" відновила роботу на фронті. Бійці виконують бойові завдання в районі Серебрянського лісництва на Луганщині.