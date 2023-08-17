Легендарна бригада "Азов" відновила свою роботу на фронті. Воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.
Виконують бойові завдання
Про повернення воїнів на позиції повідомив ТВО директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва, – сказав він.
Зокрема, за його словами, 15 серпня артилиристи бригади знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.
Повернення "Азову" на передову: останні новини
- Один із командирів "Азову", Денис Прокопенко із позивним "Редіс", звернувся до українців. Захисник "Азовсталі" зазначив, що пише "без будь-якої претензії" на славу чи похвалу, а із вдячності тим, хто підтримав його підрозділ у скрутну хвилину.
- Командир бригади "Азов", захисник "Азовсталі" Денис Прокопенко ("Редіс") знову у строю. "Редіс" 4 серпня взяв участь у навчаннях азовців. Азовці провели тактичні навчання. Основна мета тактичних занять – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.
- 31 липня повідомляли, що звільнені командири "Азову" можуть незабаром повернутися на фронт для виконання бойових завдань. Ніхто не ветував ні участь Дениса "Редіса" Прокопенка, ні участь інших командирів у війні проти Росії.