Легендарна бригада "Азов" відновила свою роботу на фронті. Воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Виконують бойові завдання

Про повернення воїнів на позиції повідомив ТВО директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва, – сказав він.

Зокрема, за його словами, 15 серпня артилиристи бригади знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

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