В Белом доме посоветовали Украине отложить запланированное контрнаступление: причина весома

Украина готовится к контрнаступлению. В Белом доме призывали не торопиться с этим, отложив решение на потом. Рассказываем, с чем связан этот совет.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил об этом в пятницу 20 января. Он отметил, что чиновники США рекомендуют Украине воздерживаться от начала большого наступления против российских войск.

Читайте также Есть дополнительные аргументы для оптимизма, – Резников подвел итоги "Рамштайна"

Почему призывали воздержаться от наступления

По его словам, не спешить украинских военных попросили по понятным причинам. Речь идет о том, что сначала следует дождаться получения необходимого американского оружия, а также проведение учений.

В разговоре с журналистами он подчеркнул позицию США. В Вашингтоне продолжают жестко отказываться от передачи Украине танков Abrams. Напомним, что именно этого требует Германия, чтобы принять решение о передаче Leopard.

Что касается контрнаступления, то чиновник подчеркнул, что сначала следует уделить достаточно внимания обучению. Речь идет об овладении украинскими военными новейшего оружия, которое передадут США.

Белый дом призывают предоставить танки

В Украину с визитом прибыла делегация Сената США, в которую входят республиканец Линси Грэм, демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхауз. Они призвали Вашингтон передать танки, которые помогут ускорить победу нашего государства.

Я устал от спора, кто предоставит танки и когда. На кону мировой порядок. Путин пытается перечеркнуть карту Европы с помощью вооруженной силы. К немцам: дайте украинцам танки, потому что им нужны танки. В ваших интересах, чтобы Путин потерпел поражение в Украине,

– подчеркнул Грэм.

Он решил четко обратиться в администрацию Байдена. Грэм подчеркнул, что нашему государству необходимы танки Abrams. Ведь когда Вашингтон примет соответствующее решение, это даст толчок для международных партнеров сделать то же самое.

Также Грэм отметил, что продолжит призывать как американцев, так и Конгресс оказывать другую военную помощь Украине. Речь идет о средствах, которые позволят изгнать российских захватчиков с территории нашего государства. Речь идет о большем количестве ЗРК Patriot, танков (начнем хотя бы с одного), а также баллистических ракет малой дальности ATACAMS.