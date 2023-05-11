Об этом в интервью журналистам заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинцы уже прошли через все реакции врага.

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Более того, украинский лидер убежден, что чем успешнее будет наше контрнаступление, тем больше им придется думать об их внутренней политике.

Мы понимаем, что они будут делать. Самое главное – это делать ответные шаги вперед, недопущение стагнации на поле боя. И это даст результат. И так же на международных площадках – то, о чем мы просили – больше изоляции для России. Они будут понимать, что все их проблемы сугубо через руководство, а не через объединенную позицию Запада или еще какие-то разговоры,

– добавил Зеленский.

По его мнению, Запад объединен потому, что они понимают, что Россия нарушила международное право и любые человеческие ценности. И завтра это может быть не только на Украине и не только на европейском континенте.

"Нужно объединяться ради изоляции России – и тогда их общество разберется, в чем проблема, и будет разбираться со своим руководством. Эта война должна стать их проблемой. А точно не нашей. Не тех людей, которые ни к кому не приходили с войной", – заметил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ: главное

Никто не знает, когда точно ВСУ начнут контрнаступление, однако никто не сомневается в том, что оно будет успешным. Как известно, ожидаемое контрнаступление может стать решающим моментом в войне. В то же время это испытание для Украины, стремящейся доказать, что оружие и техника, полученные от западных партнеров, могут привести к значительным победам на поле боя.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У Украины уже есть все необходимые ресурсы, в частности, оружие для освобождения своих территорий во время контрнаступления. 11 мая стало известно, что Украина получила от Британии первые дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow. Радиус их действия составляет 300 км. Передача этих систем укрепит оборону Украины и может изменить правила игры.