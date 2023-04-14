В интервью глава украинской разведки объяснил журналистам важность результативности контрнаступления ВСУ. Причем он отметил, что за его эффективностью будут пристально наблюдать не только международные партнеры.

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Украине нужны победы

Он заметил, что "успех этой наступательной операции крайне необходим". Причем, не только для украинцев, но и для наших союзников, которые предоставляют деньги и боеприпасы. В то же время он подчеркнул, что результаты ожидают увидеть налогоплательщики тех государств, которые поддерживают наше государство.

Журналисты отмечают, что Буданов не знает о каких-либо требованиях, выдвигаемых союзниками с Запада, или о том, что в дальнейшем поддержка будет зависеть от того, добьемся ли мы успеха на поле боя.

Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину,

– заметил Буданов.

Буданов также прокомментировал предположение американских чиновников. Они в частных разговорах делятся соображениями, что любые будущие успехи, вероятно, будут более скромными. Это если сравнивать с молниеносной операцией, которую ВСУ провели в прошлом году.

Какими будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют,

– подчеркнул он.

Отметим, что накануне в сеть слили секретные документы Пентагона. Часть из них касалась именно контрнаступления ВСУ. Высокопоставленные чиновники высказали свои предположения относительно того, повлияет ли это на контрнаступление.

Ходжес о контрнаступлении и слитых документах

По мнению Бена Ходжеса, слив документов Пентагона не должен помешать контрнаступлению ВСУ. Он считает, что ущерб от утечки понесла именно американская сторона. Ведь таким образом она продемонстрировала свою "уязвимость".

Ходжес также назвал главный ущерб. По его мнению, связан он со сведениями о возможном прослушивании Южной Кореи со стороны Соединенных Штатов.

Бывший командующий армией США в Европе отметил, что сведения о прослушивании ставят под колебание доверие меж государствами. В долгосрочной перспективе это может повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Южной Кореей.

Напоследок заметим, что в США 13 апреля задержали подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им оказался 21-летний военнослужащий Джек Тейшер.