Не способны сопротивляться в окрестностях, – военный эксперт прогнозирует окружение россиян в Бахмуте
Вокруг анонсированного контрнаступления ВСУ идет немало обсуждений. Украинцы с нетерпением ожидают его старта.
По мнению военного эксперта Павла Нарожного, в определенной степени контрнаступление уже началось. Бахмутская операция – его часть. Об этом он сказал 24 каналу.
Интересно Все готовы, ярость и желания закипают, – майор запаса об ожидании наступления ВСУ
ВСУ истощают врага
Контрнаступление можно разделить на подготовительные и наступательные действия. В последние недели взрываются склады топлива, боеприпасов, транспортная инфраструктура захватчиков – все это подготовка.
Можем вспомнить, как проходила Херсонская операция. Сначала были уничтожены Антоновский и Дарьевский мост, по которым шли все поставки группировки, что была в Херсоне,
– заметил военный эксперт.
А после этого не было каких-нибудь огромных пехотных операций. Наши военные истощили врага, а он сделал "жест доброй воли".
"Как будет сейчас – предугадать сложно. Пожалуй, это будет первая операция в истории военной науки с использованием дальнобойного высокоточного оружия, без использования флота, почти без использования авиации. Поэтому более чем уверен, что уже в некоторой степени началось", – сказал Нарожный.
Враг в Бахмуте имеет два варианта
ВСУ все еще держат определенный участок в Бахмуте. Кроме того, Бахмут россияне не смогли использовать в качестве наступательного плацдарма.
Были версии, что они заведут группировку 50 тысяч и пойдут на Славянск, Константиновку или еще дальше. Этого не произошло,
– подчеркнул Нарожный.
Наша армия отошла, заняла укрепленный плацдарм за Бахмутом и держит там оборону. Более того, даже наступает. Сейчас вся российская группировка в оперативном окружении – все подходы контролируются с помощью артиллерии и других дальнобойных средств. Вагнеровцам и регулярным войскам врага очень тяжело в этом городе.
"Когда их отрежут – вопрос времени. Мы видим, что Россия не может сопротивляться на этих окраинах. По моей оценке, до двух недель россияне либо выведут свои войска, либо попадут в окружение", – подытожил Нарожный.
В СНБО заявили, что ВСУ готовы
- Украина уже готова к мощному контрнаступлению для освобождения из-под оккупации наших территорий. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, он может начаться завтра, послезавтра или через неделю.
- Сегодня перед Украиной стоит очень ответственная задача, и права на ошибку нет. Данилов акцентировал, что украинские воины начнут наступление, когда командиры рассчитают, что мы можем получить лучший результат на этом этапе войны. В СНБО подчеркнули, что наши защитники готовы к контрнаступлению.
- "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени", – подытожил Данилов.