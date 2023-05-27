Не способны сопротивляться в окрестностях, – военный эксперт прогнозирует окружение россиян в Бахмуте

Вокруг анонсированного контрнаступления ВСУ идет немало обсуждений. Украинцы с нетерпением ожидают его старта.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, в определенной степени контрнаступление уже началось. Бахмутская операция – его часть. Об этом он сказал 24 каналу.

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ВСУ истощают врага

Контрнаступление можно разделить на подготовительные и наступательные действия. В последние недели взрываются склады топлива, боеприпасов, транспортная инфраструктура захватчиков – все это подготовка.

Можем вспомнить, как проходила Херсонская операция. Сначала были уничтожены Антоновский и Дарьевский мост, по которым шли все поставки группировки, что была в Херсоне,

– заметил военный эксперт.

А после этого не было каких-нибудь огромных пехотных операций. Наши военные истощили врага, а он сделал "жест доброй воли".

"Как будет сейчас – предугадать сложно. Пожалуй, это будет первая операция в истории военной науки с использованием дальнобойного высокоточного оружия, без использования флота, почти без использования авиации. Поэтому более чем уверен, что уже в некоторой степени началось", – сказал Нарожный.

Враг в Бахмуте имеет два варианта

ВСУ все еще держат определенный участок в Бахмуте. Кроме того, Бахмут россияне не смогли использовать в качестве наступательного плацдарма.

Были версии, что они заведут группировку 50 тысяч и пойдут на Славянск, Константиновку или еще дальше. Этого не произошло,

– подчеркнул Нарожный.

Наша армия отошла, заняла укрепленный плацдарм за Бахмутом и держит там оборону. Более того, даже наступает. Сейчас вся российская группировка в оперативном окружении – все подходы контролируются с помощью артиллерии и других дальнобойных средств. Вагнеровцам и регулярным войскам врага очень тяжело в этом городе.

"Когда их отрежут – вопрос времени. Мы видим, что Россия не может сопротивляться на этих окраинах. По моей оценке, до двух недель россияне либо выведут свои войска, либо попадут в окружение", – подытожил Нарожный.

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