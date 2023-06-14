Тогда мы очень радовались, когда огромные площади Харьковской области были решительно освобождены под большим давлением. Но не говорим о том, что к тому моменту россияне действительно не были готовы. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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Следует проявить терпение

Оккупанты сделали выводы и подготовились. Черник считает, что, вероятнее всего, эта операция будет похожа на Херсонскую.

Мы увидели только ее завершение в ноябре, а длилась она как минимум с середины июля – более двух месяцев мы прогрызали оборону противника, перерубали их логистику, уничтожали все переправы через Днепр. В итоге через три месяца тяжелой работы операция увенчалась успехом,

– подчеркнул Черник.

Следует быть реалистами и понимать, что противник также усвоил уроки. А "жуковщина" для нас неприемлема: лобовых атак, на которые нас провоцируют россияне, не будет, потому что каждый наш солдат очень велика ценность. Кроме того, помним, что численное преимущество на стороне противника.

"Наша тактика – тактика тысячи порезов или тысячи уколов. А если еще точнее – это хирургическая операция на мозге. На ошибки мы не имеем права. Все должно произойти исключительно качественно, с высоким коэффициентом успеха. Именно поэтому и есть определенная неспешность. Я считаю, что это абсолютно правильная стратегия – терпение, терпение и еще раз терпение", – заверил Петр Черник.

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