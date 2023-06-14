Тоді ми дуже тішилися, коли величезні площі Харківської області були рішуче звільнені під великим натиском. Але не говоримо про те, що на той момент росіяни дійсно не були готові. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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Слід проявити терпіння

Окупанти зробили висновки й підготувалися. Черник вважає, що, найімовірніше, ця операція буде схожою до Херсонської.

Ми побачили лише її завершення у листопаді, а тривала вона щонайменше з середини липня – понад два місяці ми прогризали оборону противника, перерубували їхню логістику, нищили усі переправи через Дніпро. У підсумку через три місяці важезної роботи операція увінчалася успіхом,

– наголосив Черник.

Слід бути реалістами і розуміти, що противник також засвоїв уроки. А "жуківщина" для нас неприйнятна: лобових атак, на які нас провокують росіяни, не буде, бо кожен наш солдат – дуже велика цінність. Крім того, пам'ятаємо, що чисельна перевага на боці противника.

"Наша тактика – тактика тисячі порізів або тисячі уколів. А якщо ще точніше – це хірургічна операція на мозку. На помилки ми не маємо права. Усе має статися винятково якісно, з високим коефіцієнтом успішності. Саме тому і є певний непоспіх. Я вважаю, що це абсолютно правильна стратегія – терплячка, терплячка і ще раз терплячка", – запевнив Петро Черник.

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