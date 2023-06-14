Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не став робити висновків щодо контрнаступу українських захисників. Своїми думками він поділився на брифінгу у Брюсселі 14 червня.

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Що Столтенберг думає про ефективність ЗСУ

Генсек НАТО застеріг від будь-яких оцінок українського контрнаступу.

Це досі початкові дні (контрнаступу – 24 Канал), і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні,

– зауважив він.

Водночас Столтенберг вказав на успіхи українських захисників. За його словами, наші війська просуваються вперед та звільняють більше тимчасово окупованих територій від російських загарбників.

Контрнаступ може змусити Путіна сісти за переговори

Столтенберг вважає, що успіхи ЗСУ колись змусять російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Що більше цілей Україна досягне, то більше президент Путін розумітиме, що він не може перемогти й повинен вести переговори про справедливий мир,

– сказав генсек НАТО.

Також він висловився щодо допомоги Україні від НАТО. За його словами, прогрес ЗСУ демонструє, що підтримка Альянсу робить реальну різницю на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ вже розпочався