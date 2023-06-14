Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал делать выводы о контрнаступлении украинских защитников. Своими мыслями он поделился на брифинге в Брюсселе 14 июня.

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Что Столтенберг думает об эффективности ВСУ

Генсек НАТО предостерег от любых оценок украинского контрнаступления.

Это до сих пор начальные дни (контрнаступления – 24 Канал), и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне,

– заметил он.

В то же время, Столтенберг указал на успехи украинских защитников. По его словам, наши войска продвигаются вперед и освобождают больше временно оккупированных территорий от российских захватчиков.

Контрнаступление может заставить Путина сесть за переговоры

Столтенберг считает, что успехи ВСУ когда-нибудь заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Чем больше целей Украина достигнет, тем больше президент Путин будет понимать, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире,

– сказал генсек НАТО.

Также он высказался о помощи Украине от НАТО. По его словам, прогресс ВСУ демонстрирует, что поддержка Альянса делает реальную разницу на поле боя.

Контрнаступление ВСУ уже началось