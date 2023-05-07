При этом он очень осторожен, возможно, потому что является бывшим генералом НАТО. Он привык все просчитывать и быть очень аккуратным в оценках, чтобы не завышать ожидания. Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лесной.

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Нужно доверять ВСУ

Как отметил Лесной, он очень критично относится к любым оценкам тех людей, которые не находятся в Генштабе ВСУ. Только там люди имеют всю информацию на руках и четко понимают, когда и что делать. Только люди типа Валерия Залужного – а они не будут этого озвучивать – могут делать выводы и понимать, когда именно и сколько раз ударить по врагу.

Сейчас культивируется мысль, которая очень вредна, мол, это контрнаступление – "единое и неповторимое". Нет, не нужно на это рассчитывать,

– говорит Олег Лесной.

Наш враг очень непрост. Он довольно неплохо окопался, сделал всевозможные "зубы дракона" и не только.

"Быть наивным сейчас неполезно для государства. Ожидать, что за "две – три недели" все закончится – нет. Надо доверять ВСУ. Они знают, сколько и когда это будет. Не надо культивировать в себе завышенные ожидания", – утверждает политолог.

Украине не до игр

В последнее время в информационном пространстве появляется все большее число тезисов о переговорах. В The Washington Post говорится, что контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров между Украиной и Россией до конца года.

Лесной крайне негативно относится к восприятию контрнаступления как единственного шага, который может привести к чему-либо. Конечно, было бы здорово, если бы этим контрнаступлением украинская армия отвергла российскую за пределы 1991 года, и с этого начался трибунал над Владимиром Путиным. Так политолог видит развитие истории.

Читая прогнозы наших зарубежных экспертов, вспоминаются первые дни войны, когда нам давали "три дня", говорили, что мы не выстоим,

– отметил Лесной.

Навязывание нам переговоров, убежден он, является неправильным. Украинская позиция была четко высказана нашим военно-политическим командованием: мнение о переговорах может появиться, когда Россия выйдет за границы 1991 года.

Тогда, может быть, о чем-то можно договариваться. Никто не собирается торговать землей, никто не собирается быть для кого-нибудь полезным,

– уверяет политолог.

Политолог считает, что многие эксперты просто пиарятся и собирают просмотры на теме Украины, потому что она сейчас "в тренде". Если ты пишешь о нашем государстве или контрнаступлении – тебя читают.

"Если ты пишешь, что контрнаступление будет неудачным – тебя еще больше читают. Но это о хайпе и дивидендах, а мы – воюем за выживание. Нам не до этих игр. Как сделать это красиво или нет, как понравиться нашим партнерам или нет", – подытожил Олег Лесной.

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