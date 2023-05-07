Глава государства отметил, что завершается очень плодотворная для Украины неделя, сообщает 24 Канал. В эти дни продолжается активная подготовка к новым мероприятиям в мае и июне.
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Президент рассказал о подготовке мероприятий в июне
По словам Зеленского, следует сделать время до июня не менее плодотворным как в снабжении оружием для украинских воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с партнерами нашего государства.
Подготовили важную для общества законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкционных решений против агрессора. Ждем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира,
– заметил украинский лидер.
Он добавил, что на этой неделе разные партнеры проявили себя в помощи Украине и украинцам:
- от Соединенных Штатов до Новой Зеландии,
- от Нидерландов и Бельгии до Хорватии,
- страны Северной Европы – Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия.
"Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!" – подчеркнул глава государства.
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Зеленский анонсировал новую помощь
Президент рассказал, что с другими партнерами очень детально прорабатывают новые шаги в помощи Украине. Их ожидают в ближайшее время – именно того, что нужно для нашей силы на передовой, защиты неба, правосудия против террористов и более быстрого восстановления мира для всей украинской земли.
О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу,
– заявил Зеленский.
По его словам, очень важно, чтобы мир:
- знал о каждом факте российского террора против украинцев,
- говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как украинцы защищают жизнь.
"Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов! Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад на Донетчине", – отметил украинский лидер.
По его словам, только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли 9 украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей.
"Мои соболезнования родным, близким погибших. Безопасность – это главная мишень для России. Как в нашем государстве, так и повсюду в Европе, повсюду в свободном мире. Уничтожать безопасность, нести смерть и хаос – это все, что делает государство-террорист", – подчеркнул глава государства.
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Глава государства отметил украинских бойцов
Зеленский заметил, что все, кто помогает Украине возвращать безопасность, укрепляет партнерства между странами в Европе ради безопасности и общей силы, а также все, кто оказывает давление на государство-террориста, являются защитниками мира.
Я благодарю каждого и каждую в мире, кто с Украиной, кто поддерживает наших воинов! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах!
– подчеркнул президент.
Он особо отметил:
- 3-ю отдельную штурмовую бригаду, 24-ю отдельную механизированную бригаду за успешное уничтожение террористов в Донецкой области;
- 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, 93-ю механизированную бригаду за героическую защиту позиций и образцовую стойкость;
- десантников "Семьдесятдевятки" и артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь" за отвагу и мощь на Таврическом направлении;
- бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и морпехов 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
"Благодарю каждого нашего воина, спасибо каждому и каждой за каждый успех на поле боя! Слава вам, украинские герои! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.