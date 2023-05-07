Глава держави зазначив, що завершується дуже плідний для України тиждень, повідомляє 24 Канал. Цими днями триває активна підготовка до нових заходів у травні й червні.

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Президент розповів про підготовку заходів у червні

За словами Зеленського, слід зробити час до червня не менш плідним як у постачанні зброї для українських воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із партнерами нашої держави.

Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня в Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру,

– зауважив український лідер.

Він додав, що цього тижня різні партнери відзначились у допомозі Україні та українцям:

від Сполучених Штатів до Нової Зеландії,

від Нідерландів і Бельгії до Хорватії,

країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія.

"Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!" – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський анонсував нову допомогу

Президент розповів, що з іншими нашими партнерами також дуже детально опрацьовують нові кроки в допомозі Україні. Їх очікують найближчим часом – саме того, що потрібно для нашої сили на передовій, захисту неба, правосуддя проти терористів і швидшого відновлення миру для всієї української землі.

Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обов'язково повідомлю,

– заявив Зеленський.

За його словами, дуже важливо, щоб світ:

знав про кожен факт російського терору проти українців,

говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя.

"Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день! Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині", – зауважив український лідер.

За його словами, лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули 9 українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей.

"Мої співчуття рідним, близьким загиблих. Безпека – це головна мішень для Росії. Як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист", – наголосив глава держави.

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