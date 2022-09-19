Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что Украина перехватила инициативу и сейчас диктует настроение на фронте.

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"До конца сентября возможно еще одно хорошее наступление"

Свитан отметил, что Украина получает от Запада столько оружия, сколько запрашивает. Поэтому не стоит сомневаться, что нам будет предоставлено необходимое количество оружия для выхода на границы 1991 года.

К концу сентября мы увидим еще одно хорошее наступление примерно такого же уровня, как это было в Изюме,

– сказал военный эксперт.

Он объяснил, что сейчас мы диктуем настроение на фронте, перехватив инициативу в планировании, а враг не знает, где будет нанесен следующий удар. Также есть определенные временные рамки для его подготовки и последовательности ударов.

Свитан прогнозирует еще одно успешное контрнаступление ВСУ до конца сентября: смотрите видео

Как погода повлияет на ситуацию на фронте

Свитан заявил, что в ближайшие три месяца даже ухудшение погоды будет способствовать украинским войскам, поскольку они работают по врагу в основном дальней артиллерией и РСЗО.

Это все и выход в зиму ускорит те процессы, которые дадут Украине возможность в этом году освободить все территории до границ 1991 года.

– считает полковник запаса ВСУ.

Он отметил, что это может стать возможным, если только нас снова не потянут на какие-то договоры, мирные условия типа "Минск-3" или же кому-то не придет в голову дальше освобождать наши территории политическим путем.

Обратите внимание! В результате контрнаступления ВСУ россия потерпела неудачу и оконфузилась. Из Харьковской области ей пришлось бежать благодаря умелым действиям наших войск. Генерал армии США Марк Милли заметил, что теперь неясно, как россия отреагирует на неудачи на поле боя.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В западной части Херсонской области оккупанты пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод. Как отметили в Институте изучения войны, они хотят избежать хаотического бегства, который характеризовал крах российских оборонных позиций в Харьковской области.

После недавнего блестящего наступления Вооруженных Сил Украины россияне пытаются осуществить контратаки. Конечно, у них ничего не выходит, однако командиры захватнических подразделений запрещают отступать своим воинам.

Российские оккупанты оказались зажаты между нашими силами обороны и правым берегом Днепра. ВСУ предложили им сдаться.

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