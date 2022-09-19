Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що Україна перехопила ініціативу й диктує зараз настрій на фронті.

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"До кінця вересня можливий ще один хороший наступ"

Світан зазначив, що наразі Україна отримує від Заходу стільки зброї, скільки запитує. Тому не варто сумніватися, що нам буде надано необхідну кількість зброї для виходу на кордони 1991 року.

До кінця вересня ми побачимо ще один хороший наступ приблизно такого ж рівня, як це було в Ізюмі,

– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що зараз ми диктуємо настрій на фронті, перехопивши ініціативу в плануванні, а ворог не знає, де буде завдано наступного удару. Також є певні часові рамки для його підготовки та загалом послідовності ударів.

Світан прогнозує ще один успішний контрнаступ ЗСУ до кінця вересня: дивіться відео

Як погода вплине на ситуацію на фронті

Світан заявив, що в найближчі три місяці навіть погіршення погоди сприятиме українським військам, оскільки вони працюють по ворогу здебільшого дальньою артилерією і РСЗВ.

Це все і вихід у зиму прискорить ті процеси, які нададуть Україні можливість цьогоріч звільнити всі території до кордонів 1991 року,

– вважає полковник запасу ЗСУ.

Він зауважив, що це може стати можливим, якщо тільки нас знову не потягнуть на якісь договори, мирні умови на кшталт "Мінська-3" або ж комусь не спаде на думку далі звільняти наші території політичним шляхом.

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Контрнаступ ЗСУ: останні новини

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