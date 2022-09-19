На своєму телеграм-каналі Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову окупантів. На ній чути, як командир загарбницьких підрозділів забороняє відступати солдатам під страхом смерті.

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Росіяни розширяють "загороджувальні загони"

За інформацією ГУР, нещодавно путінські війська намагалися здійснити контратаку в районі Бахмута. Так званий наступ мала провести 4-та окрема мотострілецька бригада 2-го армійського корпусу. Проте ЗСУ досить швидко дали зрозуміти ворогам, що їм слід відступати.

Командири загарбників намагалися зупинити втечу з поля бою. На записі перехопленої розмови чутно, як один з очільників російських підрозділів говорить, що у разі самовільного відступу, по солдатах відкриють вогонь тилові "загороджувальні загони".

Що таке загороджувальні загони Це спеціальні військові частини. Їх створюють для того, аби запобігти самовільному відступу підрозділів. Уперше їх почали використовувати більшовики у 20-их роках минулого століття.

Джерело: Це спеціальні військові частини. Їх створюють для того, аби запобігти самовільному відступу підрозділів. Уперше їх почали використовувати більшовики у 20-их роках минулого століття.Джерело: Енциклопедія сучасної України

Країна-окупант успадковує все "найкраще" від радянського союзу. Очільники загарбників, забороняючи втікати від смерті своїм солдатам, вочевидь, посилались на наказ командувача №222.

Можна провести історичну аналогію зі сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року. У ньому йшлося про те, що військовослужбовцям потрібно стріляли в спину, аби ті не могли відступити.

Дикунські порядки в російській армії

Нагадаємо, нещодавно вкотре виявилося, що росіяни "своїх таки кидають". ГУР Міноборони повідомило, що російські медики відмовляються лікувати так званих "добровольців", яких поранили в Україні. Держава-агресор використовує своїх солдатів лише як "гарматне м'ясо".

Окрім того, часто окупанти так швидко намагаються втекти, що залишають дорогу зброю на полі бою.

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