Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, теоретически ВСУ может "отсечь" Крым от сообщения с материковой Россией.

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"Продолжается активная подготовка к нашему контрнаступлению. Мы не знаем и даже не прогнозируем, куда оно может быть. Также, опять же, господин Буданов сказал, что "будет быстро". Я с ним соглашаюсь", – заявил он.

Крамаров отметил, что продолжается снабжение бронетехникой. К тому же, заводы в Германии возобновили и нарастили свое сервисное обслуживание этих машин. Теперь они могут значительно быстрее их расконсервировать и передавать ВСУ.

Наращивание боекомплекта

Кроме того, поставляется и большое количество боекомплекта. Очень важно, чтобы у украинской армии был значительный резерв на складах, чтобы ВСУ могли сами регулировать, какое количество и когда можно использовать.

Военный эксперт отметил, что все для того, чтобы не повторилась ситуация как с Херсоном, когда ВСУ поставили первые ракетные системы залпового огня типа "Mars" и "HIMARS".

"Мы неоднократно слышали от наших военных, что, если бы у нас для них было больше боекомплекта, мы могли бы работать эффективнее и быстрее", – подчеркнул Андрей Крамаров.

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Сейчас же продолжается очень большое наращивание именно боекомплекта.

У нас для быстрого, эффективного броска будут все силы и ресурсы. И нам не нужно будет экономить ресурс и тем снижать наши темпы,

– рассказал он.

В операциях, когда быстро прорывают фронт, и есть возможность быстро и эффективно двигаться, если спадет темп наступления, то его уже нельзя будет нарастить в такой же динамике.

"Вижу фундаментальный подход к подготовке. Укомплектовываются, формируются новые подразделения, которые, я так понимаю, создаются под эти действия", – отметил Крамаров.

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