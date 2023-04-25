Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, теоретически ВСУ может "отсечь" Крым от сообщения с материковой Россией.
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"Продолжается активная подготовка к нашему контрнаступлению. Мы не знаем и даже не прогнозируем, куда оно может быть. Также, опять же, господин Буданов сказал, что "будет быстро". Я с ним соглашаюсь", – заявил он.
Крамаров отметил, что продолжается снабжение бронетехникой. К тому же, заводы в Германии возобновили и нарастили свое сервисное обслуживание этих машин. Теперь они могут значительно быстрее их расконсервировать и передавать ВСУ.
Наращивание боекомплекта
Кроме того, поставляется и большое количество боекомплекта. Очень важно, чтобы у украинской армии был значительный резерв на складах, чтобы ВСУ могли сами регулировать, какое количество и когда можно использовать.
Военный эксперт отметил, что все для того, чтобы не повторилась ситуация как с Херсоном, когда ВСУ поставили первые ракетные системы залпового огня типа "Mars" и "HIMARS".
"Мы неоднократно слышали от наших военных, что, если бы у нас для них было больше боекомплекта, мы могли бы работать эффективнее и быстрее", – подчеркнул Андрей Крамаров.
Что известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению: смотрите видео
Сейчас же продолжается очень большое наращивание именно боекомплекта.
У нас для быстрого, эффективного броска будут все силы и ресурсы. И нам не нужно будет экономить ресурс и тем снижать наши темпы,
– рассказал он.
В операциях, когда быстро прорывают фронт, и есть возможность быстро и эффективно двигаться, если спадет темп наступления, то его уже нельзя будет нарастить в такой же динамике.
"Вижу фундаментальный подход к подготовке. Укомплектовываются, формируются новые подразделения, которые, я так понимаю, создаются под эти действия", – отметил Крамаров.
Будущее контрнаступление ВСУ: последнее
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина близится к решающей битве. Однако, когда она начнется – тайна. Он предположил, что значительную часть территорий украинская армия деоккупирует уже во время контрнаступления.
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