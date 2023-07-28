Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что давление украинского войска увеличилось. Как считают журналисты Bloomberg, заявление американского чиновника подтвердил президент Украины.

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"Есть определенные успехи у нас. Не только на направлении Мелитопольском, есть на Бердянском", – подчеркнул Мусиенко.

Так 27 июля ВСУ деоккупировали село Старомайорское в Донецкой области. Это открывает путь к Старомлиновке. За ней расположен фактически последний укрепрайон врага на этом направлении. А дальше уже открывается дальнейший путь чуть ли не до Мариуполя – там оперативное пространство.

Успехи недалеко от Орехова

Также есть определенные успехи на Юг от Орехова – тактические продвижения. Украинские армейцы пошли там новой волной после того, как разминировали определенные участки – это была довольно тяжелая и кропотливая работа.

ВСУ создали определенные коридоры, подтянули технику, танки. Сейчас они накрывают врага артиллерией, создавая предпосылки для движения дальше.

На каких направлениях продвигаются ВСУ: смотрите видео

Наступление в направлении Бахмута

Там в районе Клещеевки россияне пытались перейти в атаку, но её украинские бойцы отбили. Вооруженные Силы Украины несколько продвигаются и накрывают врага реактивной и ствольной артиллерией, а также авиацией.

Три направления, где сейчас продолжаются наступательные действия украинских войск и продвижение. И будут хорошие новости об освобожденных населенных пунктах,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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