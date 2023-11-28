В то же время Джонс подчеркнул, что стремление Путина к нашему государству не изменилось. Ведь российский президент все еще стремится полностью захватить Украину.

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Генерал НАТО назвал элемент, который необходим Украине для успеха в наступлении

Джонс подчеркнул, что не считает, что сейчас есть какая-то четкая картина по отношению к украинскому контрнаступлению. Он также считает, что успех помешало и отсутствие одного важного элемента.

Весеннему контрнаступлению Украины, начатому в июне, к сожалению, не хватало одного ключевого элемента – воздушной силы, – сказал генерал.

Он также отметил, что у россиян было достаточно времени, чтобы заменять районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска. И это привело к тому, что все замедлилось.

В то же время Джонс подчеркнул, что истина остается понятной: амбиции Путина захватить целую Украину не осуществятся.

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Украинские военные освобождают территорию от оккупантов