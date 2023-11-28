Водночас Джонс наголосив, що прагнення Путіна щодо нашої держави не змінилися. Адже російський президент усе ще прагне повністю захопити Україну.

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Генерал НАТО назвав елемент, який потрібен Україні для успіху у наступі

Джонс наголосив, що не вважає, що зараз є якась чітка картина стосовно українського контрнаступу. Він також вважає, що успіху завадила й відсутність одного важливого елемента.

Весняному контрнаступу України, розпочатому в червні, на жаль, не вистачало одного ключового елементу – повітряної сили, – сказав генерал.

Він також зазначив, що росіяни мали достатньо часу, щоб замінувати райони, де, на їхню думку, будуть просуватися українські Сухопутні війська. І це призвело до того, що все сповільнилося.

Водночас Джонс наголосив, що істина залишається зрозумілою: амбіції Путіна захопити цілу Україну не здійсняться.

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Українські військові звільняють територію від окупантів