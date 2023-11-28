Водночас Джонс наголосив, що прагнення Путіна щодо нашої держави не змінилися. Адже російський президент усе ще прагне повністю захопити Україну.
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Генерал НАТО назвав елемент, який потрібен Україні для успіху у наступі
Джонс наголосив, що не вважає, що зараз є якась чітка картина стосовно українського контрнаступу. Він також вважає, що успіху завадила й відсутність одного важливого елемента.
Весняному контрнаступу України, розпочатому в червні, на жаль, не вистачало одного ключового елементу – повітряної сили, – сказав генерал.
Він також зазначив, що росіяни мали достатньо часу, щоб замінувати райони, де, на їхню думку, будуть просуватися українські Сухопутні війська. І це призвело до того, що все сповільнилося.
Водночас Джонс наголосив, що істина залишається зрозумілою: амбіції Путіна захопити цілу Україну не здійсняться.
Українські військові звільняють територію від окупантів
- У Генштабі ЗСУ 28 листопада розповіли, що українські військові мають успіхи на кількох напрямках. Зокрема, вони звільняють територію нашої держави, виганяючи звідти ворогів.
- Військові наголосили, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, а також просуваються ЗСУ і на Мелітопольському напрямку. На цих напрямках наші військові завдають окупантам втрат та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
- Крім того, українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області й просунулися вперед. Так, геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ незначно просунулися на південь від Роботиного.
- На решті напрямків фронту Сили оборони стримували агресію росіян. Загалом протягом доби наші військові відбили 84 атак російської армії на всій лінії фронту.