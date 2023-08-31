Украинцы снова превзошли ожидания, – Столтенберг о контрнаступлении

Силы обороны продолжают наступать для деоккупации всех наших территорий. Генсек НАТО заявил, что украинцы в очередной раз превзошли ожидания.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью CNN, передает 24 Канал. Также чиновник подчеркнул, что сегодня важно поддерживать наше государство. Он отверг критику якобы "медленного" продвижения ВСУ.

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"Украинцы достигают еще больших успехов"

Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян и способны прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям, и поэтому сейчас еще важнее поддерживать их (ВСУ – 24 Канал),

– подчеркнул генсек.

Также отметил, что это ожесточенная, тяжелая борьба и нелегкий путь к победе, однако, украинцы добиваются успехов, которые "набирают обороты".

Отвечая на вопрос о разногласиях в оценке тактики контрнаступления среди западных военных, Столтенберг отметил, что между союзниками с НАТО ведется постоянный диалог и, конечно, также диалог с Украиной.

Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили Север, Киев, Восток, Харьков, территорию на Юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов,

– подчеркнул чиновник.

Также добавил, что нужно помогать советами и поддержкой, "но, в конце концов, именно украинцы должны принимать решения". Кроме того, Столтенберг отметил, что передовые системы ПВО, предоставленные союзниками, уже доказали свою исключительную эффективность. Украинские военные умело управляют этими системами, равно как и беспилотниками, а также крылатыми ракетами большой дальности, подытожил генсек.

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ВСУ уже прорвали первую линию обороны врага на Юге

Заметим, что ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что украинские воины имеют успехи. В частности, прорвали первую линию обороны россиян – ту, где есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи. Милли назвал ее главной и подчеркнул, что оккупанты готовили укрепление много месяцев.