Путин боится, что ВСУ будут форсировать Днепр: есть ли у Украины для этого возможности

Кремлевская пропаганда распространяет сообщения, что мол, Зеленский с западными партнерами согласовал "октябрьский план" дальнейшего наступления ВСУ. Якобы Украина накапливает свои резервы на Николаевщине для того, чтобы форсировать Днепр.

Однако такие действия требуют не менее долгой подготовки. Как объяснил 24 Каналу военный эксперт Сергей Грабский, это помогло бы сместить внимание россиян, но форсирование Днепра является очень сложной операцией.

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Возможные рейдовые действия

Форсирование Днепра – это операция, которая требует много сил и средств. В частности, и времени на подготовку даже с точки зрения подготовки плавсредств. Река представляет собой огромное препятствие, которое нелегко преодолеть.

Но зерно истины в этом не может быть. Речь идет не о массированном форсировании Сил обороны Украины, а, возможно, об осуществлении определенных рейдов. Ведь противник был вынужден ослабить свое присутствие на Херсонском направлении.

– отметил Сергей Грабский.

Учитывая активные боевые действия на Запорожском направлении, россияне опрокидывали туда войска из разных отрезков фронта. Так что нельзя сказать, что у них есть полное прикрытие Днепра в нижнем течении.

К слову, расстояние от Олешек на Херсонщине до Крымского перешейка составляет 83 километра.

"Естественно, что мы можем потенциально рассматривать осуществление таких рейдовых действий. Хотя это связано с определенной дерзостью и отчаянностью, но если предположить, что это приведет к серьезному нарушению коммуникации противника на основном направлении, то нельзя исключать такую возможность", – подчеркнул военный эксперт.

Это станет значительным отвлекающим маневром для россиян и будет способствовать дальнейшему продвижению наших войск. Отметим еще раз, что речь идет только о точечных рейдовых действиях.

Сергей Грабский о возможности форсирования Днепра: смотрите видео

Целесообразно ли сейчас уволить ЗАЭС

Россияне, в частности, рассматривают версию с форсированием Днепра вроде как попытку Украины затем отвоевать Запорожскую АЭС.

Есть ли возможность того, что мы подразделениями ССО сможем захватить эту станцию? Теоретически есть, но удержать – вряд ли. Тем более следует упомянуть о факторе критической опасности этого объекта и ведении боевых действий в зоне этого объекта,

– подчеркнул Грабский.

Следует избегать активных боевых действий в зоне Запорожской АЭС, потому что это может привести к немалой угрозе. В конце концов пока нельзя говорить о целесообразности освобождения и содержания этого объекта.

"Делать это чтобы что? Чтобы энергия пошла где-то на другие направления? Так она не пойдет, а удерживать объект, чтобы просто его удерживать и без возможности его деблокировать фронтальными атаками, очень сложно", – пояснил военный эксперт.

Подводя итог, можно сказать, что это лишь попытка российской пропаганды привлечь внимание к объектам, связанным с ядерной опасностью. Все для того, чтобы показать якобы "неадекватность" украинского военно-политического руководства.

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